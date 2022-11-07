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Общество

Евгений Люлин: "Труд юристов востребован во всех сферах"

03 декабря 2022 10:52  [93] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем юриста. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех представителей юридического сообщества с профессиональным праздником - Днем юриста!

Без юридического обеспечения и сопровождения сегодня невозможно представить процессы экономики, политики, работу предприятий, бизнеса, социальной сферы, общественных организаций. Труд юристов востребован во всех сферах – везде ценятся такие ваши качества как честность, принципиальность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие знания в области законодательства и умение применять их на практике.

Вместе с профессиональными юристами депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области решают задачи совершенствования работы мировых судов. Изменяя законодательство, мы стремимся сделать доступной для разных категорий граждан бесплатную юридическую помощь.

Особых слов признательности и благодарности заслуживают ветераны юриспруденции и государственные служащие, которые вносят значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции.

Желаю нашему юридическому сообществу всегда быть в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Юрист
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