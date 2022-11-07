Андрей Гнеушев принял участие в финале Акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область 24-25 ноября представила в финале Акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив комплекс предложений, которые позволят человеку максимально комфортно пройти жизненную ситуацию при выходе на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Как отметила генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, по поручению президента РФ Владимира Путина АСИ сегодня плотно взаимодействуют с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители при обращении за социальными услугами.

"Так родилась Национальная социальная инициатива, появился рейтинг качества жизни, так мы вышли на технологию сервис-дизайна, человекоцентричности - это то, чего нам не хватает в социальной сфере. За три месяца акселератора участники погрузились в этот метод, научились с ним работать и теперь смогут применять эти знания при решении задач, которые ставит руководитель, там, где есть запрос от жителей", - сказала Светлана Чупшева.

Команду Нижегородской области представили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и региональный сервисный уполномоченный и руководитель отдела социальных проектов АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" Екатерина Ширманова в координационном центре Правительства Российской Федерации.

"Нижегородская область разработала комплекс решений, которые помогут человеку пройти такую жизненную ситуацию, как выход на пенсию, максимально безболезненно и комфортно. Мы стремимся создать для пенсионеров новый уровень жизни и для этого предлагаем использовать комплексный подход, который включает в себя улучшение принципов работы объектов социального обслуживания, создание простой и удобной системы информирования по всем вопросам, которые необходимо решать человеку при выходе на пенсию", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По словам Екатерины Ширмановой, для создания дружелюбной среды для граждан старшего поколения и изменения их отношения к своему новому статусу регион уже начал внедрение своих разработок. Совместно с министерством социальной политики Нижегородской области принято решение о внедрении в комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН) новых методик работы с населением. Всего в регионе 57 таких учреждений, и уже в трех центрах - Автозаводского, Сормовского районов Нижнего Новгорода и Лукояновского района – пилотируются новые решения.

"Основные решения затрагивают смысловое наполнение центров и подходы в оказании услуг на их базе. Теперь комплексные центры станут координаторами в социальной адаптации: они уже заключают соглашения с близлежащими учреждениями социальной инфраструктуры и перенаправляют граждан по их интересам на объекты спорта, культуры, НКО, а также организуют выездные мероприятия в сельской местности. Также на базе комплексных центров открываются клубные объединения, которые можно посещать без подтверждения нуждаемости в удобное время даже для работающих предпенсионеров и пенсионеров. Кроме того, такая перезагрузка комплексных центров позволит повысить эффективность их работы и увеличить охват граждан услугами в разы", - отметила региональный сервисный уполномоченный.

По ее словам, для будущих пенсионеров важно проактивное информирование, которое поможет без затруднений войти в новый статус и адаптироваться к новому образу жизни. Для этого созданы информационные буклеты о процессе получения статуса пенсионера, а также о правах, льготах и возможностях, которые открываются для предпенсионеров и пенсионеров, указан телефон единого контакт-центра социальной сферы. Также команда Нижегородской области предлагает организовывать рассылки уведомлений о новом статусе, правах и возможностях граждан старшего поколения через портал Госуслуг и информировать об этом на мониторах МФЦ.