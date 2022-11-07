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Происшествия

Троллейбус тушили в Канавинском районе

27 ноября 2022 11:58  [75] Происшествия
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Троллейбус тушили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл около 21:50 26 ноября на пересечении улиц Электровозная — Путейская. Загорелась кабина водителя.

К 22:10 пожар полностью потушили. Обгорела кабина на площади 1 кв.м.

Никто не пострадал. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений транспортное средство уже было пустым.

Наиболее вероятной причиной пожара предполагается неисправность электрооборудования транспортного средства.

В тушении пожара и ликвидации последствий привлекалось три единицы техники и 14 человек личного состава.

Напомним, в конце октября в Нижнем Новгороде произошло возгорание трамвая. Его водитель был госпитализирован.

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Теги:
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