Флешмоб в честь Дня матери прошел на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Флешмоб, посвященный Международному Дню матери, прошел в Нижнем Новгороде на Нижне-Волжской набережной 27 ноября. Мероприятие организовали активисты Нижегородского регионального отделения "Волонтерской Роты Боевого Братства".

Как рассказали организаторы, всего в патриотической акции приняло участие более 600 человек. Нижегородцы выстроились в форме очертания монумента "Родина-мать", после чего зажгли над головой фонари, символизируя любовь к своей стране.

"27 ноября вся страна отмечает День матери. Мы поздравляем наших дорогих и любимых мам с праздником! Сейчас, в условиях СВО, агрессию Запада против России мы воспринимаем как прямую угрозу в адрес нашей Родины. Поэтому активисты Нижегородской Волонтёрской Роты собрались вместе и выстроились в форме монумента "Родина-мать", - рассказал руководитель Нижегородского регионального отделения "Волонтерской Роты Боевого Братства" Роман Зыков.

Ранее почти 300 человек приняли участие во флешмобе к Дню народного единства у памятника Минину и Пожарскому.

