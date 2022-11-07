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Общество

Нижегородские школьники поздравят ребят из Харцызска с Новым годом

28 ноября 2022 13:33  [85] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области запустили акцию, в рамках которой все школьники из Харцызска в Донецкой народной республике получат открытки и письма в преддверии Нового года от ребят из нашего региона. 

Напомним, именно над городом Харцызском в ДНР взяла шефство Нижегородская область в середине мая этого года. 

Сейчас нижегородские школьники готовят праздничные открытки и поздравления. А перед Новым годом все учащиеся общеобразовательных организаций Харцызска, а это более 7 300 детей, получат эти послания. 

Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение "Единой России" и  министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Помощь в ее проведении оказывает администрация города Харцызска. 

"Наша поддержка и наша помощь очень важна для людей Донбасса, всех наших новых регионов. Впереди любимый всеми праздник - Новый год. И, конечно, все дети должны прочувствовать это настроение, получить приятные эмоции. Поэтому и решили объединить детей Харцызска и Нижегородской области такой доброй акцией", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения партии Алексей Антонов.

В Нижегородской области к акции присоединились добровольно многие школы региона. Письмо или открытку для одного учащегося в Харцызске смогут направить несколько сверстников из Нижегородской области.

"Когда узнали, что проводится такая акция, обсудили с детьми и с удовольствием присоединились. И вот уже сегодня подготовили большое количество поздравительных открыток и писем. Все они сделаны руками наших ребят. В письмах они рассказывают о себе и своих увлечениях, о нашем замечательном городе, о своей школе и одноклассниках. И, конечно, написали свои пожелания ребятам из Харцызска на Новый год. А многие оставили и контакты для продолжения общения и дальнейшей дружбы", - рассказала учитель начальных классов школы №176 Нижнего Новгорода Татьяна Герасимова. 

Все открытки и письма будут доставлены в Харцызск во второй половине декабря, после чего их получат адресаты. В свою очередь, школьники из Харцызска смогут написать ответные письма своим сверстникам в Нижегородскую область или добавить их в социальных сетях для дальнейшего общения.

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Теги:
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