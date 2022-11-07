Депутаты городской Думы поздравили нижегородок с Днем матери Общество

Депутаты городской Думы поздравили нижегородок с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы. Мероприятия, посвященные Дню матери, прошли в домах детского творчества, ТОСах, соседских центрах и на многих других площадках в районах города.

Депутат Жанна Скворцова в Доме детского творчества Нижегородского района встретилась с активными жительницами избирательного округа №25. При поддержке депутата для них был организован праздничный концерт. "Эти женщины удивительные. Они не только любящие и заботливые мамы и бабушки. С заботой и большим желанием помочь они подходят к решению вопросов, которые касаются их подъезда, дома, улицы, микрорайона. Им хватает времени не только на своих близких и родных, но и на то, чтобы активно участвовать в обсуждении и реализации проектов благоустройства, создании комфортной городской среды, решении проблем жителей своих домов. Спасибо вам большое, дорогие активистки!", – сказала Жанна Скворцова.

Депутат Михаил Иванов помог организовать праздничные чаепития в честь Дня матери в двух ТОСах: микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и поселка Володарский, а также Центра Сормова и микрорайона Вождей Революции. "В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых светлых праздников, он посвящен нашими мамам! Труд матерей велик и почетен! С праздником, дорогие мамы! Пусть вам всегда сопутствует удача, а каждый день будет наполнен любовью и улыбками близких. Желаю здоровья и благополучия", – пожелал депутат жительницам округа.

В Центре детского творчества Ленинского района прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня матери, в котором принял участие Михаил Рыхтик. В рамках мероприятия прошло награждение активисток района, поздравление семей, отметивших "золотую" свадьбу, многодетных родителей. Для гостей мероприятия талантливой молодежью Ленинского района была подготовлена праздничная программа. "Все самые яркие и важные воспоминания из детства, которые сохраняются у нас на всю жизнь, связаны с нашими мамами. Они посвящают нашему воспитанию все свое время, даря заботу и любовь. Я желаю вам, милые мамы и бабушки, счастья, здоровья, и чтобы близкие люди всегда были рядом с вами", – поздравил жительниц Ленинского района Михаил Рыхтик.

Депутат Татьяна Скоробогатова приняла участие в празднике "Мама со стажем", который прошел во Дворце культуры на улице Даргомыжского в Ленинском районе. В ходе мероприятия депутат отметила благодарственными письмами и подарками активных бабушек района.

В Автозаводском Дворце бракосочетания состоялось праздничное мероприятие ко Дню матери "Мамочка – красавица 2022". Оно прошло в формате конкурса красоты среди женщин, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. Организовать конкурс помогли депутаты Мария Кузнецова и Валерий Скакодуб.

Депутат Сергей Пляскин оказал поддержку в организации мероприятий ко Дню матери в ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского района", соседском центре "Циолковский" и ТОС поселка Светлоярский и 7-го микрорайона.

В соседском центре на улице Пермякова в Автозаводском районе по инициативе и при поддержке депутата Карима Ибрагимова прошло праздничное мероприятие. В нем приняли участие многодетные мамы с детьми, проживающие на территории избирательного округа №8 Автозаводского района. "Соседский центр располагает всем необходимым для проведения таких мероприятий: вместительный зал, необходимое техническое оснащение. А главное, здесь работают неравнодушные люди, которые действительно хотят объединить под одной крышей жителей – детей, молодежь, старшее поколение автозаводцев", – сказал Карим Ибрагимов.

Депутат Владимир Аношкин поздравил многодетных матерей избирательного округа №5 Автозаводского района. "В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок – жизнь! Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Пусть ваши дети всегда будут здоровы, всегда любят вас и будут с вами рядом", – подчеркнул Владимир Аношкин.

Депутат Николай Чернышов поздравил многодетных мам из Ассоциации многодетных семей Приокского района. "В Храме святого великомученика Георгия Победоносца состоялось праздничное чаепитие. Отец Алексий поздравил и благословил присутствующих матерей. Я, в свою очередь, преподнес сладкие подарки и пожелал крепкого здоровья, ведь быть матерью – огромный труд, терпение и ответственность. Пускай самые добрые, теплые, искренние и светлые слова звучат для матерей не только в праздничный день, а ежедневно, на протяжении всей жизни!", – сказал он.

В преддверии праздника в администрации Приокского района был организован концерт, на который пригласили многодетных мам района. Депутат Анна Татаринцева вручила всем гостьям торжества памятные подарки. "Такая теплая, уютная и семейная атмосфера была на празднике! Благодарю всех артистов, а также организаторов концерта, которые с большой любовь подготовили праздничную программу", – отметила она.