Более 2 млн рублей пеней уже списали абоненты "Нижегородского водоканала" в рамках акции "В новый год без долгов" Общество

Акция "В новый год без долгов" в "Нижегородском водоканале" стартовала 1 октября 2022 года и продлится до 31 декабря 2022 года. Абоненты - участники акции, которые имеют задолженность перед организацией по оплате за водоотведение и холодное водоснабжение, смогут не платить накопившиеся пени.

Как пояснили в водоканале, такая акция позволяет сэкономить семейный бюджет, поскольку при систематической просрочке оплаты пени могут в несколько раз превышать сумму долга.

Согласно информации, по состоянию на 28 ноября в акции приняли участие уже 198 человек. Сумма погашенной задолженности для них составила более 2 млн рублей - как и сумма списанных пеней.

Чтобы воспользоваться преимуществами акции "В новый год без долгов", нужно оплатить имеющуюся задолженность, а также текущие начисления за последний расчётный месяц до 31 декабря 2022 года (включительно). После этого необходимо до 20 января 2023 года направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами "Нижегородского водоканала".

Заявления принимаются по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru, через личный кабинет на сайте "Нижегородского водоканала", а также Почтой России или лично по одному из адресов: Н. Новгород, ул. Политбойцов, 21а; Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А.

В организации отметили, что условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью судебного иска, находящегося на рассмотрении. Если же задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на официальном сайте "Нижегородского водоканала" в разделе "Абонентам".

Напомним, что в прошлом году в аналогичной акции приняли участие 584 человека. Сумма произведённой оплаты тогда составила более 7,5 млн рублей, а сумма списанных пеней – 6,5 млн рублей.