Парковку запретят на участке улицы Тимирязева с 20 декабря

С 20 декабря вводятся ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Тимирязева: от дома №8 на ул.Пушкина до дома №1 на ул. Тимирязева. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
"Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта", - уточнили в департаменте.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями стоянки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковку автотранспорта ограничат еще на одном участке улицы Тимирязева с 19 декабря.
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