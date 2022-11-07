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Общество

Парковку запретят на участке улицы Тимирязева с 20 декабря

29 ноября 2022 11:58  [106] Общество

С 20 декабря вводятся ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Тимирязева: от дома №8 на ул.Пушкина до дома №1 на ул. Тимирязева. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта", - уточнили в департаменте.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями стоянки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку автотранспорта ограничат еще на одном участке улицы Тимирязева с 19 декабря.

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Теги:
Парковка Транспорт
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