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Происшествия

Учеников эвакуировали из школы в Новинках в связи с задымлением

29 ноября 2022 14:52  [99] Происшествия

Из школы №88 поселка Новинки в Нижнем Новгороде 29 ноября эвакуировали около 400 человек в связи с задымлением.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС Нижегородской области, информация о задымлении в здании школы поступила в 11.27. Всего из помещений было выведено 420 человек.

Спасатели установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание, без возгорания.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время учебный процесс в новинской школе уже возобновлен.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали во время пожара в жилом доме в Шахунье.

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Теги:
МЧС Школы
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