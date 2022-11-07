Автоюристы поддерживают повышение штрафов для шумных водителей Общество

Фото: с сайта avtomaniya.com

В Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей, которые нарушают режим тишины. В частности, регионы смогут устанавливать штрафы в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. Автоюристы поддерживают данную инициативу.

Так, автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе телеканалом "360" назвал подобный законопроект "абсолютно нормальным" и предложил также ввести прогрессивную шкалу наказания.

Эксперт напомнил, что шумные автомобилисты и мотоциклисты, которые ставят прямотоки или не заводские глушители, - просто бич всей страны, и в любом районе, есть такой водитель.

При этом юрист отметил, что для мотоциклов рёв мотора — вопрос безопасности: по звуку автовладельцы понимают, что рядом мотоциклист, и учитывают это при маневрах. Но звук их должен быть в пределах ГОСТа, посколкьу некоторые мотоциклисты ставят стоковые выхлопы для того, чтобы выставить себя главными на дороге.

Также Славнов выступил за прогрессивную таблицу штрафов: "Повышающий коэффициент должен быть, и только тогда даже мажоры поймут, что потратили очень много денег".

Так, если автомобиль шумно ездит по объективной причине, например, из-за прогоревшего глушителя - то после первого штрафа водитель поменяет его. На остальных же, уверен автоэксперт, подействует только прогрессивная шкала.