Завод по выпуску поликремния построят в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятие по выпуску поликремния планируют построить в Нижегородской области.

Как сообщили в Корпорации развития Нижегородской области, инвестором проекта станет ООО "Евразия".

Производство поликремния в регионе наладят путем переноса существующего производства из Италии.

"Нижегородская область – прекрасная площадка для размещения различных производств: от небольших до масштабных. Мы готовы оказать инвестору всю необходимую поддержку. Появление еще одного высокотехнологичного проекта – важный момент для региона. Поликремний, который планируется выпускать в Нижегородской области, может поставляться не только на российские предприятия, но и за рубеж", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Объем инвестиций в проект составляет 10 млрд рублей, а срок реализации: 2023-2026 годы.

"Для размещения такого производства инвестору необходим земельный участок ориентировочной площадью от 22 гектаров. С учетом профиля компании и масштабности проекта производство планируется разместить на территории ОЭЗ "Кулибин", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что производство бытовой химии планируется построить в Нижегородской области к 2025 году.