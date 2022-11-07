Сбытчика наркотиков задержали в Балахнинском районе Происшествия

Полицейские задержали в Балахнинском районе Нижегородской области сбытчика наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, у мужчины 1988 года рождения во время обыска обнаружили 17 свертков с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находится вещество кокаин, массой около 7 граммов.

Задержанный рассказал, что занимается сбытом наркотических веществ бесконтактным способом на территории Нижнего Новгорода. Свою вину мужчина признал в полном объеме, его заключили под стражу.

Сбытчику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса.