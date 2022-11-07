Глава города Шахтерск ДНР Александр Шатов поблагодарил Олега Лавричева за прием юных спортсменов Политика

Фото: Городская дума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев получил письмо от главы администрации Шахтерска Донецкой Народной Республики Александра Шатова.

Как сообщили в пресс-службе Гордумы, в письме мэр выразил благодарность Олегу Лавричеву "за теплый прием шахтерских спортсменов в период прохождения учебно-тренировочных сборов в городе Кстово и организованный культурный досуг для детей". К словам благодарности градоначальника присоединились и родители ребят.

В своем письме Александр Шатов отметил значимость участия и поддержки со стороны нижегородцев, органов власти, представителей учреждений и организаций Нижнего Новгорода и региона, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Жители города благодарны братскому российскому народу, что в эти трудные для нас дни вы проявляете солидарность и поддерживаете жителей Донбасса", - подчеркнул он.

Напомним, решение организовать посещение детьми из ДНР и ЛНР Нижнего Новгорода было принято в сентябре текущего года в ходе встречи спикера городской Думы с молодыми парламентариями по итогам заседания Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Инициативу поддержали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Благотворительный фонд "Купно за едино" и администрация Кстовского района.

22 октября 15 начинающих боксеров и их тренеры из Шахтерска на три недели приехали на спортивные сборы в город Кстово. Кроме тренировок, для ребят также была организована культурная программа.

В перспективе городская Дума также планирует развивать сотрудничество с Луганской Народной республикой. Во время очередной поездки нижегородской делегации в приграничную зону СВО и ЛНР в середине ноября состоялась встреча Олега Лавричева с представителями Правительства ЛНР, посвященная обсуждению вопросов социальной защиты и поддержки населения, а также помощи социальным учреждениям региона.

"С заместителем Председателя Правительства ЛНР Анной Тодоровой и министром культуры, спорта и молодежи Дмитрием Сидоровым договорились об организации сборов луганских спортсменов в нашей кстовской школе самбо, где ребята будут и размещаться, и тренироваться. Есть предложение от туристической компании организовать размещение и проведение спортивных тренировок в балахнинском загородном отеле. Кроме того, властями ЛНР совместно с Федерацией фехтования России решается вопрос о вхождении Луганской федерации в ФФР. Это даст возможность местным спортсменам не только участвовать во всероссийских турнирах, посвященных тем или иным именам и событиям, но и в квалификационных чемпионатах и первенствах страны. Более того, спортсмены, тренеры и судьи также смогут получать действующие в России квалификации и звания. Уже в декабре луганчане примут участие в Кубке России, который состоится в Смоленске. Вот так, постепенно решим все организационные вопросы, и Луганск в скором времени встанет в один ряд с российскими городами, в которых воспитываются выдающиеся спортсмены и проводятся соревнования самого высокого уровня", - отметил Олег Лавричев по итогам встречи.