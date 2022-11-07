Российский врач-иммунолог Андрей Продеус дал рекомендации по борьбе с авитаминозом

Известный российский врач-иммунолог Андрей Продеус дал свои рекомендации по борьбе с авитаминозом, сообщают "Народные Новости".
Специалист отметил, что авитаминоз не является сезонным состоянием, а связан с нехваткой витаминов в организме.
По словам врача, разнообразное полноценное питание, включающее овощи и фрукты, рыбу и мясо, орехи и злаковые, поможет избежать наступления авитаминоза.
Андрей Продеус также напомнил, что овощи, фрукты и зелень в настоящее время в российских магазинах можно купить практически круглогодично.
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