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Общество

Артём Кавинов: "Спасибо от всех бойцов за позицию нижегородцев не оставаться в стороне!"

30 ноября 2022 17:43  [79] Общество

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артём Кавинов с рабочим визитом посетил несколько районов Луганской народной республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Побывал в уже родном за эти месяцы Луганске и еще на ряде освобожденных территорий, - рассказал депутат. - Совместно с нижегородским ОНФ и Федерацией следж-хоккея готовим большой проект с ЛНР. Надеемся в ближайший период презентовать этот востребованный сегодня вид спорта на их Ледовой арене".

Также Артём Кавинов передал военнослужащим многофункциональные печи, изготовленные специально для участников СВО.

"Привезли добрые слова от родителей и не только. Парни – кремень. На нескольких территориях линии соприкосновения передали ожидаемые печи, изготовленные командой нижегородского Газпрома. Надежные, крепкие, удобные для перевозок, многофункциональные", - отметил он по итогам встречи с нашими ребятами на одном из участков передовой.

Кроме того, депутат познакомился с бытом артиллеристов, побывал у казаков 6-го полка.

"Передаю благодарность от всех командиров, а главное бойцов! Спасибо от всех за позицию нижегородцев не оставаться в стороне!" - отметил в заключение Артём Кавинов.

Напомним, "Единая Россия" с первых дней СВО оказывает поддержку мобилизованным и военнослужащим, задействованным в спецоперации.

По всей стране партия собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей.

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Теги:
Артём Кавинов Военные Единая Россия
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