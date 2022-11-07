В "ТНС энерго НН" стартовала акция "Новогодний кешбэк"

"ТНС энерго НН" запускает новогоднюю акцию* для своих клиентов. Победители смогут получить 2023 рубля на лицевой счет и оплатить ими потребленную электроэнергию в новом году.
Как принять участие?
Вовремя и полностью оплатить текущие счета от "ТНС энерго НН";
Погасить задолженность, если таковая имеется;
Быть подписанным на получение электронной квитанции, либо подключить ее.
Победители будут выбраны среди клиентов-физических лиц, выполнивших условия акции, с помощью генератора случайных чисел. 111 победителям акции будет зачислено по 2023 рубля каждому на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах.
Кроме того, всем участникам акции, кто оплатит задолженность, "ТНС энерго НН" спишет пени (кроме начисленных по решению суда).
Период проведения акции - с 1 по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробные условия – на сайте nn.tns-e.ru
* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях". Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". nn.tns-e.ru
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