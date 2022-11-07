В "ТНС энерго НН" стартовала акция "Новогодний кешбэк" Общество

"ТНС энерго НН" запускает новогоднюю акцию* для своих клиентов. Победители смогут получить 2023 рубля на лицевой счет и оплатить ими потребленную электроэнергию в новом году.

Как принять участие?

Вовремя и полностью оплатить текущие счета от "ТНС энерго НН";

Погасить задолженность, если таковая имеется;

Быть подписанным на получение электронной квитанции, либо подключить ее.

Победители будут выбраны среди клиентов-физических лиц, выполнивших условия акции, с помощью генератора случайных чисел. 111 победителям акции будет зачислено по 2023 рубля каждому на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах.

Кроме того, всем участникам акции, кто оплатит задолженность, "ТНС энерго НН" спишет пени (кроме начисленных по решению суда).

Период проведения акции - с 1 по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробные условия – на сайте nn.tns-e.ru

* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях". Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". nn.tns-e.ru