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Бизнес

"Открытие Авто": треть российских автовладельцев готовы купить отечественный электрокар

01 декабря 2022 14:54  [76] Бизнес

По результатам опроса* "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") почти половина российских автовладельцев хотели бы приобрести электромобиль, а треть готовы рассмотреть к покупке именно российский электрокар. О запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 41% опрошенных. Приемлемой ценой подобного транспорта большинство назвали сумму до двух миллионов рублей. При этом еще больше автовладельцев готовы приобрести российский электрокар, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема.

На вопрос о том, готовы ли россияне в принципе прибрести электрокар, мнения разделились практически поровну: 44% хотели бы приобрести электрокар, 56% - не рассматривают его покупку (аналогичные результаты показал и прошлогодний опрос банка – 45% и 55% соответственно). Больше всего желающих совершить подобную покупку оказалось в Дальневосточном (52%) и Южном (51%) федеральном округах. 

При этом электрокар российского производства хотели бы приобрести пока треть опрошенных (29%): чаще в Южном (34%), Уральском (33%) и Северо-Кавказском (32%) федеральных округах.

В то же время многие автовладельцы готовы купить российский электромобиль, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов больше всего респондентов назвали зарядную инфраструктуру (59%), в том числе 73% петербуржцев и 66% уральцев. 55% респондентов выберут электрокар при условии высокого качества сборки и технологичности: этот критерий чаще других называли дальневосточники (69%), петербуржцы и уральцы (по 62%). 37% купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам (в т.ч. льготного автокредитования): это оказалось наиболее важно для жителей СКФО (43%).  26% и 13% опрошенных совершат соответствующую покупку при дальнейшем действии льгот на транспортный налог и бесплатную парковку (последняя наиболее актуальна для москвичей - 23%). Годом ранее в тройке условий покупки электрокара также лидировало качество сборки, инфраструктура облуживания электрокаров и скидки по госпрограммам.

Большинство респондентов (88%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 млн рублей; 12% готовы купить его за 2 млн - 5 млн рублей (такую стоимость чаще не против заплатить москвичи - 21%) и 1% могут отдать за понравившийся электромобиль более 5 млн рублей.

Отдельно респондентов попросили оценить запуск российского электрокара Evolute. Согласно исследованию, 41% уже знают о выпуске первого в России электрокара, а 59% не слышали об этом. При этом половина (50%) автовладельцев положительно оценили запуск производства отечественного электромобиля, 44% отнеслись к этой новости нейтрально, 6% - отрицательно.

Из опрошенных при этом лишь каждый четвертый в курсе (27%), что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Большинство же (73%) о такой возможности не слышали.  Лучше всего о подобной льготе осведомлены москвичи (37%) и респонденты в возрасте 18-25 лет (38%).

Интересно, что 70% опрошенных автовладельцев отметили, что текущая скидка в рамках программы льготного автокредитования стимулирует спрос на российские электрокары: в большей степени так считают петербуржцы (74%), жители ЮФО (76%), Урала (70%) и Сибири (64%). Для четверти опрошенных (25%) скидка не сделает электрокары более привлекательными, так цена все равно будет высока. И 5% респондентов указали, что российские электрокары уступают по популярности иностранным при любых условиях, вне зависимости от наличия скидки.

*Опрос проведен экспертами "Открытие Авто" с 1 по 7 ноября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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