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Культура и отдых

Депутаты Думы Дзержинска поздравили Краеведческий музей города с 90-летием

01 декабря 2022 15:12  [65] Культура и отдых
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дзержинский краеведческий музей отметил 90-летие. Председатель комитета Думы Дзержинска по социальным вопросам Александр Терентьев и депутат Виктор Романов поздравили руководство музея с этим знаменательным  событием.

С поздравлениями и подарками на торжество, посвященное юбилею, к дзержинским музейщикам также пришли первый замглавы администрации Глеб Андреев, руководители учреждений культуры и образования города, городских СМИ, давние друзья музея.

"История музея неразрывно связана с историей города, - сказал Александр Терентьев. - Его 90-летний юбилей - одна из самых важных и значимых дат этого года для дзержинцев. Несмотря на то, что все горожане здесь бывали не один раз, каждая новая встреча с этими залами открывает что-то новое в истории города".

"Мне очень нравятся слова, что музей - это не собрание документов и вещей, это дела и мысли наших предков. Когда я хожу по залам нашего музея, я вижу, о чем мечтали, о чем говорили и что строили наши родители", - сказал Виктор Романов.

Депутаты отметили огромную роль коллектива музея в сохранении истории города и привлечении к ее познанию дзержинцев разных поколений, пожелали музею процветания.

Благодарственные письма городской Думы за многолетний добросовестный труд и достижение высоких показателей в работе вручены заместителю директора по общим вопросам Елене Басковой и хранителю фондов Нине Павловой. Сотрудники музея получили награды области и города.

Директор музея Светлана Гусева рассказала о планах музея, в числе которых развитие краеведческой тематики, организация выставок творчества дзержинских художников и их коллег со всех уголков России, расширение использования иммерсивных техник, взаимодействие с молодежью и людьми зрелого возраста. Среди ближайших событий, то, которое станет подарком дзержинцам к юбилею музея – выставка работ Никоса Сафронова.

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Теги:
Дзержинск Музеи
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