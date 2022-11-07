Хоккейную многофункциональную площадку планируют построить в Новинках Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Хоккейную многофункциональную площадку по программе ФКГС планируют построить в ЖК "Окский берег" Новинского сельсовета в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на территории в настоящее время находится пустырь, место заброшено. В случае появления хоккейной коробки предлагается сделать ее многофункциональной спортивной площадкой с трибунами, для круглогодичного использования.

Проектировщики также предлагают на данном участке сделать зону с тренажерами и воркаутом, установить площадку для выгула и дрессировки собак. Также в "Окском береге" предлагают проложить велосипедную и пешеходные дорожки, организовать детские площадки для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет, установить парковые качели.

Руководитель территориального отдела Новинского сельсовета Ян Колясников призвал всех жителей Новинок высказать свои пожелания по развитию данной территории на странице администрации Приокского района Вконтакте.

Ранее сообщалось, что обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря.