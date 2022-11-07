Нацпроекты — людям
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
01 декабря 2022 15:27  [60] Хоккейную многофункциональную площадку планируют построить в Новинках
28 ноября 2022 15:57  [352] ФК "Пари Нижний Новгород" вышел в плей-офф кубка России по футболу
28 ноября 2022 15:14  [479] Александр Харламов: "Из года в год покупать игроков за 30-50-80 млн – это путь в никуда"
28 ноября 2022 14:18  [391] ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в ВХЛ
25 ноября 2022 15:21  [446] Три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой
25 ноября 2022 13:46  [549] Нижегородцы до 2 декабря могут принять участие в голосовании за номинантов премии "Лучшие в спорте-2022"
25 ноября 2022 12:40  [294] БК "Пари НН" проведёт благотворительный матч с питерским "Зенитом" 27 ноября
21 ноября 2022 17:08  [372] Семья Красновых из Нижегородской области победила на всероссийском фестивале "Спорт - в село!"
18 ноября 2022 11:12  [498] "Школа родителей спортсменов" откроется в Нижегородской области в 2023 году
17 ноября 2022 19:27  [370] Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации
Спорт

Хоккейную многофункциональную площадку планируют построить в Новинках

01 декабря 2022 15:27  [60] Спорт
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Хоккейную многофункциональную площадку по программе ФКГС планируют построить в ЖК "Окский берег" Новинского сельсовета в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на территории в настоящее время находится пустырь, место заброшено. В случае появления хоккейной коробки предлагается сделать ее многофункциональной спортивной площадкой с трибунами, для круглогодичного использования.

Проектировщики также предлагают на данном участке сделать зону с тренажерами и воркаутом, установить площадку для выгула и дрессировки собак. Также в "Окском береге" предлагают проложить велосипедную и пешеходные дорожки, организовать детские площадки для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет, установить парковые качели. 

Руководитель территориального отдела Новинского сельсовета Ян Колясников призвал всех жителей Новинок высказать свои пожелания по развитию данной территории на странице администрации Приокского района Вконтакте.

Ранее сообщалось, что обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приокский район Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph