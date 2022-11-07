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Политика

Первое заседание Общественной палаты III созыва прошло в Нижнем Новгороде

01 декабря 2022 18:17  [164] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первое заседание Общественной палаты III созыва прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, к членам палаты на первом заседании обратились глава города Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев.

Мэр отметил, что Общественная палата полезна как экспертная площадка для совместной работы для достижения важных для нижегородцев целей. Р

Олег Лавричев добавил, что члены палаты являются выразителями мнения широкой общественности, ведут содержательную и активную работу по многим направлениям.

На заседании председателям палаты был единогласно выбран советник губернатора, почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Горин.

"Даже разволновался. Спасибо большое! Буду краток: хорошей нам всем работы, и пойдёмте дальше по повестке!", - сказал он.

Заместителями председателя стали председатель НРОО "Городской совет отцов" Александр Заремба, ректор НГЛУ имени  Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, руководитель информационного блока Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области Роман Пермяков.

В заключение заседания члены палаты обсудили дальнейшие планы в работе.

Напомним, Общественная палата III созыва была сформирована в Нижнем Новгороде 10 ноября.

С полным список членов Палаты третьего созыва можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Общественная палата
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