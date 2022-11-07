Олег Лавричев и Анатолий Лесун провели совместный прием граждан Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и депутат Госдумы РФ Анатолий Лесун провели прием граждан, приуроченный ко Дню рождения партии "Единая Россия". В мероприятии также приняли участие начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района Михаил Коноплев, заместитель директора ДУК Советского района Гузаль Хисяметдинова.

Жительница д.14 по улице Четверикова обратилась с просьбой помочь с ремонтом кровли дома, которая находится в аварийном состоянии. Женщина самостоятельно оплатила часть ремонтных работ. Олег Лавричев обратился в домоуправляющую компанию, чтобы ее затраты были оперативно компенсированы. "Как только ДУК подготовит необходимую смету, обратимся в Фонд капитального ремонта, чтобы уже в 2023 году найти необходимые средства. Жить в таком доме крайне сложно - будем помогать", - отметил Олег Лавричев.

В ходе приема инициативные жители обратились с просьбой по ремонту тротуара вдоль домов №2-14 по ул. Рукавишниковых. Как было отмечено, там требуется полноценный, качественный ремонт. Олег Лавричев переговорил с представителем районной администрации, чтобы четко определить объемы работ и оперативно подготовить смету. "Будем решать вопросы с финансированием, в том числе через включение в конкретные программы", - подчеркнул председатель городской Думы.

Также поступила просьба помочь с ремонтом дороги на Артельном проезде у домов № 4, 6, 8 после ремонта теплотрассы. Местные жители рассказали о том, что техника активно работала в период дождей, в результате чего состояние дорожного полотна значительно ухудшилось. Представитель ДУКа заверил, что весной, когда растает лед, на этом участке дороги пройдут все необходимые работы.

На приеме обсуждался вопрос, связанный с газификацией садоводческих товариществ, находящихся в черте города. "Стоимость этих работ такова, что многие садоводы просто не могут себе это позволить. Будем решать вопрос, как пересмотреть технические условия проекта по газификации, чтобы уменьшить ее стоимость. Для поддержки на федеральном уровне задействуем возможности моего коллеги – депутата Государственной Думы Анатолия Лесуна", - сказал Олег Лавричев.

Кроме того, Олег Лавричев и Анатолий Лесун обсудили в ходе приема с представителями Нижегородского отделения "Российского детского фонда" перспективы его дальнейшей работы. "Организации нужна спонсорская поддержка, под ее эгидой реализуется множество актуальных социальных инициатив, связанных, в том числе, с патриотическим воспитанием. Будем обязательно помогать в такой нужной работе, лично переговорю с теми, кто может оказать реальную и действенную помощь", - отметил Олег Лавричев.

В ходе приема председатель городской Думы вручил районной организации Всероссийского общества инвалидов сертификат на получение новогодних подарочных наборов, а маме талантливой гимнастки, которая приехала в наш город из Донецка, - комплект спортивной формы.

По итогам приема граждан Олег Лавричев отметил, что все обращения взяты на контроль.