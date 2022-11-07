Делегация АО "Нижегородский водоканал" стала участником крупнейшего в России форума о цифровой трансформации Digital Innopolis Days Экономика

Делегация АО "Нижегородский водоканал" стала участником крупнейшего в России форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days.*

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" совместно с другими представителями отрасли ЖКХ, IT-специалистами и представителями университетов обсудили перспективы цифровизации коммунального хозяйства. В рамках стратегической сессии одной из 11 заседавших во время форума рабочих групп - рабочей группы по городскому хозяйству - выступил директор департамента информационных технологий АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев. Он отметил ряд проблем, которые необходимо решать в рамках развития отрасли городского хозяйства.

Среди них - низкий уровень цифровой зрелости предприятий в отрасли, отсутствие цифровых компетенций у части сотрудников предприятий городского хозяйства, дефицит молодых специалистов, отсутствие единого стандарта внедрения цифровых технологий в отрасли. А. Ермольчев отметил, что решение данных проблем невозможно без разработки единого подхода к внедрению цифровых технологий на предприятиях городского хозяйства и к оценке их цифровой зрелости, а также разработки специализированных образовательных программ и методик оценки компетенций специалистов в отрасли.

АО "Нижегородский водоканал" уже второй год активно ведет работу в составе федеральной отраслевой рабочей группы по городскому хозяйству. В сотрудничестве с Иннополисом и рядом других университетов Нижегородский водоканал принимает участие в разработке и внедрении профильных образовательных программ в области IT-технологий для сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также оценке разрабатываемого для предприятий ЖКХ Стандарта цифровой зрелости. Во время форума заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик совместно с первым проректором-заместителем директора Университета Иннополис Искандером Бариевым вручили АО "Нижегородский водоканал" благодарность за активное участие, плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в работу Опорного образовательного центра АНО ВО "Университет Иннополис" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

"Сотрудничество с Университетом Иннополис и участие в данных проектах даёт возможность Нижегородскому водоканалу взаимодействовать с организациями высшего и среднего специального образования, учебными центрами, внедряя их разработки в деятельность предприятия, а также корректируя их проекты с учётом производственных реалий и нужд коммунальной отрасли. Образование не может развиваться в отрыве от индустрии, а индустрия нуждается в новых технологиях и внедрении программ обучения, переподготовки и повышения квалификации, включающих блок цифровой грамотности сотрудников. Опыт работы с ННГАСУ в этом году показал, что такое взаимодействие необходимо всем вовлечённым в него игрокам", – заявил по результатам мероприятия Александр Ермольчев.

Напомним, что в 2021 году АО "Нижегородский водоканал" совместно с АО "Теплоэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве с АНО некоммерческой организацией высшего образования "Университет Иннополис".

* Digital Innopolis Days, крупнейший в России форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, состоялся в Университете Иннополис 24 — 26 ноября 2022 года. Участниками форума стали 4400 человек, среди них заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, представители федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, а также крупнейших российских компаний: РЖД, ВКонтакте, Яндекса, Лаборатории Касперского, Росатома, МЭО, АНО "Цифровая экономика", СИБУР Диджитал и др.