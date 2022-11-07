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Детсад в микрорайоне "Новая Кузнечиха" получил положительное заключение Госстройнадзора. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, сейчас в детский сад №37, рассчитанный на 320 мест, завозится оборудование и мебель.
Также в "Новой Кузнечихе" идет строительство еще одного детсада на 280 мест и школы на 1 225 детей.
Как рассказал Юрий Шалабаев, в построенный детсад будут приниматься дети от полутора лет. На первом этаже здании находятся 6 групп, медблок, пищеблок, прачечная и санузел для инвалидов. На втором - 6 групп, спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, компьютерный класс и административные помещения. На третьем этаже разместятся еще две группы.
Также на территории детского сада установлены веранды, мягкое покрытие и малые архитектурные формы.
В ближайшее время будет назначен руководитель учреждения.
Ранее сообщалось, что проектирование семи детских садов на 2917 мест ведется в Нижнем Новгороде.
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