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Бизнес

Первые обладатели повышенной ставки по вкладу "Зимний" в банке "Открытие" дополнительно получат около 2,5 миллионов рублей

02 декабря 2022 13:54  [67] Бизнес

Состоялся первый розыгрыш повышенной ставки по сезонному вкладу "Зимний" в банке "Открытие". Победителями стали 207 вкладчиков, которые получат прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Общая сумма дополнительно начисленных им процентов составит почти 2,5 млн рублей.

Повышенная ставка 125 победителей первого розыгрыша, которые разместили вклад на 13 месяцев под 8% годовых, составит 10,3%. 82 победителя оформили вклад в "Открытии" на 7 месяцев под базовую ставку 7,6% годовых. Теперь они будут получать по 9,9% годовых в течение всего срока действия депозита.

За первую неделю с момента запуска сезонного вклада "Зимний" его открыли более 4,7 тысяч клиентов. Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта в преддверии 2023 года выигрывает каждый 23-й вкладчик. Следующие розыгрыши повышенной ставки состоятся 15 декабря 2022-го и 11 января 2023 года. Победителей определяет генератор случайных чисел. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября.

Оформить рублевый вклад "Зимний" с выплатой процентов в конце срока в банке "Открытие" могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей.

Базовая ставка по "Зимнему" составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% годовых – на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Участие в розыгрыше повышенной ставки могут принять все клиенты, которые откроют вклад "Зимний" на сумму до 3 млн. рублей.

Открыть депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах "Открытия".

Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада "Зимний" можно ознакомиться на сайте банка.

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Теги:
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