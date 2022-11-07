Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, совершённого от имени официальных служб. Так, нижегородским предпринимателям звонят некие граждане, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора.

Как предупредили в ведомстве, неизвестные лица от имени Управления Роспотребнадзора Нижегородской области по телефону выдвигают различные требования финансового характера: например, собрать денежные средства в пользу мобилизованных лиц, на приобретение антиковидной литературы и иных документов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению.

Представители Управления обращаются к нижегородцам и просят проявлять бдительность: в случае поступления подобных звонков необходимо сообщать в Роспотребнадзор для последующего направления информации в правоохранительные органы, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю областного центра уже приходилось становиться жертвой аферистов.

C недавних пор мошенники начали представляться даже сотрудниками Центрального банка России.