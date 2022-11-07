Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, совершённого от имени официальных служб. Так, нижегородским предпринимателям звонят некие граждане, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора.
Как предупредили в ведомстве, неизвестные лица от имени Управления Роспотребнадзора Нижегородской области по телефону выдвигают различные требования финансового характера: например, собрать денежные средства в пользу мобилизованных лиц, на приобретение антиковидной литературы и иных документов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению.
Представители Управления обращаются к нижегородцам и просят проявлять бдительность: в случае поступления подобных звонков необходимо сообщать в Роспотребнадзор для последующего направления информации в правоохранительные органы, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Напомним, по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю областного центра уже приходилось становиться жертвой аферистов.
C недавних пор мошенники начали представляться даже сотрудниками Центрального банка России.
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