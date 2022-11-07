Нацпроекты — людям
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2022 14:38  [12] Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам
02 декабря 2022 14:22  [48] Аналитики ЦУР за 2 года приняли более тысячи управленческих решений
02 декабря 2022 14:15  [74] Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на Гагарина в воскресенье 4 декабря
02 декабря 2022 14:10  [63] Экскурсию по новой экспозиции "65" организовали в музей истории предприятия для работников АО "АПЗ"
02 декабря 2022 14:00  [68] Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора
02 декабря 2022 13:49  [75] Детсад в микрорайоне "Новая Кузнечиха" получил положительное заключение Госстройнадзора
02 декабря 2022 13:33  [136] Универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года
02 декабря 2022 13:21  [93] Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря
02 декабря 2022 13:13  [105] Нижегородские Пакгаузы победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards
02 декабря 2022 12:31  [105] Более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году
Общество

Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора

02 декабря 2022 14:00  [68] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, совершённого от имени официальных служб. Так, нижегородским предпринимателям звонят некие граждане, которые представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора.

Как предупредили в ведомстве, неизвестные лица от имени Управления Роспотребнадзора Нижегородской области по телефону выдвигают различные требования финансового характера: например, собрать денежные средства в пользу мобилизованных лиц, на приобретение антиковидной литературы и иных документов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению.

Представители Управления обращаются к нижегородцам и просят проявлять бдительность: в случае поступления подобных звонков необходимо сообщать в Роспотребнадзор для последующего направления информации в правоохранительные органы, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю областного центра уже приходилось становиться жертвой аферистов.

C недавних пор мошенники начали представляться даже сотрудниками Центрального банка России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2022 10:33  [442] Каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph