Экскурсию по новой экспозиции "65" организовали в музей истории предприятия для работников АО "АПЗ" Общество

Фото: Александр Барыкин

Сотрудники АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" до конца декабря смогут посетить музей истории предприятия и ознакомиться с новой экспозицией "65". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Специалист музея Елена Ткаченко отметила, что график экскурсий для удобства работников завода так, что сотрудники могут осмотреть новые экспонаты музея в удобное время.

С новой экспозицией, на которой представлены 65 новых экспонатов, ранее не выставлявшихся на всеобщее обозрение, уже познакомились работники службы главного технолога, бухгалтерии, цехов №№16, 49 и других. На выставке представлены различные заводские изделия, которые сохранились на протяжении многих лет.

Также на экскурсии "65" уже побывали и ветераны АПЗ. Многие из них активно сотрудничают с музеем и пополняют его экспозицию – из семейных архивов передают в дар предметы, связанные с заводом. Это награды, редкие фотографии, различные архивные документы и многое другое.