Нацпроекты — людям
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2022 14:38  [11] Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам
02 декабря 2022 14:22  [48] Аналитики ЦУР за 2 года приняли более тысячи управленческих решений
02 декабря 2022 14:15  [74] Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на Гагарина в воскресенье 4 декабря
02 декабря 2022 14:10  [63] Экскурсию по новой экспозиции "65" организовали в музей истории предприятия для работников АО "АПЗ"
02 декабря 2022 14:00  [66] Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора
02 декабря 2022 13:49  [74] Детсад в микрорайоне "Новая Кузнечиха" получил положительное заключение Госстройнадзора
02 декабря 2022 13:33  [134] Универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года
02 декабря 2022 13:21  [92] Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря
02 декабря 2022 13:13  [105] Нижегородские Пакгаузы победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards
02 декабря 2022 12:31  [105] Более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году
Общество

Экскурсию по новой экспозиции "65" организовали в музей истории предприятия для работников АО "АПЗ"

02 декабря 2022 14:10  [63] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Сотрудники АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" до конца декабря смогут посетить музей истории предприятия и ознакомиться с новой экспозицией "65". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Специалист музея Елена Ткаченко отметила, что график экскурсий для удобства работников завода так, что сотрудники могут осмотреть новые экспонаты музея в удобное время.

С новой экспозицией, на которой представлены 65 новых экспонатов, ранее не выставлявшихся на всеобщее обозрение, уже познакомились работники службы главного технолога, бухгалтерии, цехов №№16, 49 и других. На выставке представлены различные заводские изделия, которые сохранились на протяжении многих лет.

Также на экскурсии "65" уже побывали и ветераны АПЗ. Многие из них активно сотрудничают с музеем и пополняют его экспозицию – из семейных архивов передают в дар предметы, связанные с заводом. Это награды, редкие фотографии, различные архивные документы и многое другое.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph