Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на Гагарина в воскресенье 4 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде 4 декабря будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 23:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением во Дворце Спорта концерта популярного исполнителя Jony, перенесённого с 18 ноября.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.