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Общество

Победителей Национального чемпионата "Абилимпикс" наградили в Нижегородской области

02 декабря 2022 18:55  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском губернском колледже состоялось вручение наград победителям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". По распоряжению правительства РФ именные денежные сертификаты получили четверо нижегородских участников состязания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В финальном этапе состязания в Москве принимали участие пять конкурсантов из Нижегородской области. Четверо из них были объявлены победителями:

- Татьяна Носкова (компетенция "Вязание крючком", категория "Студенты", II место),
- Анастасия Козенкова (компетенция "Поварское дело", категория "Специалисты", III место),
- Алексей Лиходеев (компетенция "Сборка-разборка электронного оборудования", категория "Студенты", III место),
- Кирилл Соколов (компетенция "Фотограф-репортёр", категория "Студенты", III место).

За первое место в чемпионате победители получают сертификат на сумму 100 тысяч рублей, за второе место вручается сертификат на сумму 75 тысяч рублей, за третье – на 50 тысяч рублей.

Кроме того, от правительства Нижегородской области победители получат сертификаты на приобретение компьютерной техники.

Напомним, в VII региональном чемпионате "Абилимпикс" приняли участие 293 человека, из них 126 стали победителями и призёрами соревнований. Соревнования проходили по 29 компетенциям в трёх возрастных категориях.

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Теги:
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