Глеб Никитин и Дмитрий Григоренко в Нижнем Новгороде побывали в первой в РФ региональной лаборатории пользовательского тестирования Общество

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин и вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко в Нижнем Новгороде побывали в первой в РФ региональной лаборатории пользовательского тестирования.

Она действует на базе КУПНО. С помощью специального оборудования возможно проверить, насколько госуслуги, сервисы и их функции удобны и понятны людям.

"Уже тестируем запись к врачу. По итогам при необходимости доработаем. Заодно и увидим, например, недостатки и со стороны системы здравоохранения", - написал телеграм-канале губернатор.

Глеб Никитин поблагодарил Дмитрия Григоренко "за поддержку и доверие к тому, что делаем в нашем регионе!".