Глеб Никитин и Дмитрий Григоренко в Нижнем Новгороде побывали в первой в РФ региональной лаборатории пользовательского тестирования

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина
Губернатор Глеб Никитин и вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко в Нижнем Новгороде побывали в первой в РФ региональной лаборатории пользовательского тестирования.
Она действует на базе КУПНО. С помощью специального оборудования возможно проверить, насколько госуслуги, сервисы и их функции удобны и понятны людям.
"Уже тестируем запись к врачу. По итогам при необходимости доработаем. Заодно и увидим, например, недостатки и со стороны системы здравоохранения", - написал телеграм-канале губернатор.
Глеб Никитин поблагодарил Дмитрия Григоренко "за поддержку и доверие к тому, что делаем в нашем регионе!".
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