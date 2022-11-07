Юрий Шалабаев: "Быть волонтёром – это большой труд, сложный и выматывающий, но благодарный" Общество

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление с Днём волонтёра. Международный праздник отмечается ежегодно 5 декабря.

"Сегодня День волонтёра! Хочу поздравить всех нижегородцев, которые решили посвятить свою жизнь помощи другим людям. В Нижнем Новгороде множество волонтёрских организаций. В общественной работе участвуют горожане от мала до велика. Они помогают развивать культурную и спортивную жизнь города, предлагают и реализуют множество социальных и благотворительных проектов, украшают наш город", - отметил Юрий Шалабаев.

"Городская администрация сотрудничает с волонтёрами по самым разным направлениям. Это и помощь ветеранам, благоустройство территорий у их домов. Это и ремонт спортивных, детских площадок, поиск людей и помощь животным. Недавно совместно с “Волонтёрами Победы” мы организовали конкурс “Трудовая династия” - чествовали семьи педагогов, спортсменов, сотрудников промышленных предприятий, которые работают на благо города", - рассказал мэр.

"Быть волонтёром – это большой труд, сложный и выматывающий, но благодарный. Безвозмездно отдавая свое время и силы, мы получаем намного больше. Ещё раз хочу поблагодарить всех нижегородских волонтёров. Мы все гордимся вами и готовы вас во всём поддерживать", - добавил глава Нижнего Новгорода.