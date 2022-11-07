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Общество

Активисты нижегородской "Волонтерской роты" очистили от снега и мусора более 80 памятников в Нижнем Новгороде

05 декабря 2022 12:25  [75] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Активисты нижегородского отделения "Волонтерской роты" в День Неизвестного Солдата 3 декабря при поддержке департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода провели массовую уборку памятников от снега и мусора. Об этом сообщили в нижегородском отделении "Волонтерской роты".

Согласно информации, всего в районах Нижнего Новгорода было очищено 82 памятника, а в акции приняли участие 1000 человек.

"Сегодня мы собрались почтить память погибших воинов, пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Все они - герои нашего Отечества, и память о них жива в наших сердцах. Сегодня многие пытаются исказить историю, забрать у нас прошлое, лишить нас будущего. Приведение в порядок памятников - это дань уважения поколению, прошедшему войну, мужеству и стойкости бойцов", - прокомментировал лидер нижегородского отделения "Волонтерской роты" Роман Зыков.

В рамках акции было снято более 120 роликов в разных точках города и за его пределами. Участники акции публиковали посты с уборкой на своих страничках во ВКонтакте с хештегами: #3декабря #ДеньНеизвестногоСолдата #мыпомним #ВолонтерскаяРота.

Ранее сообщалось, что флешмоб в честь Дня матери прошел на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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