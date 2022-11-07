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Бизнес

Почти 300 нижегородских предпринимателей стали участниками семинара в центре "Мой бизнес"

05 декабря 2022 13:52  [70] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 300 нижегородских предпринимателей стали участниками семинара в центре "Мой бизнес" по вопросу подачи заявок на присоединение предприятий к инженерным сетям.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что мероприятие стало седьмым по счету информационным семинаром по темам, которые волнуют предпринимательское сообщество.

"Для бизнеса очень важно иметь возможность быстро и без лишних бюрократических сложностей подключиться к инженерным сетям – оперативно провести на производственную площадку или в офис свет, воду и тепло. Для упрощения процедуры подключения электричества весной этого года были внесены изменения в законодательство Российской Федерации, благодаря которым предпринимателям больше не нужно отдавать заявление на подключение непосредственно в ресурсоснабжающую компанию – можно сделать это на портале госуслуг", - рассказал глава нижегородского Минпрома.

Он отметил, что также упростились и другие процедуры, связанные с работой энергетических и хозяйственных служб.

"Чтобы предприниматели были в курсе всех нововведений, мы совместно с коллегами из регионального министерства энергетики и ЖКХ организовали семинар, на котором выступили представители ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго". Спикеры рассказали об особенностях подачи заявления на конкретную услугу и ответили на вопросы участников. Всего семинар посетило более 300 человек – в очной форме и режиме онлайн", - уточнил Максим Черкасов.

В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области отметили, что с марта 2019 года по март 2021 года благодаря оптимизации процедур по согласованию проектной документации сроки выдачи разрешений на присоединение к сетям сократились с 33 до 10-15 рабочих дней. В результате весь путь от подачи документов до подключения организации могут пройти в среднем за 70 дней. Для сравнения, в 2016 году этот срок составлял 105 дней.

Ранее сообщалось, что около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей.

 

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Теги:
ЖКХ Предприниматели
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