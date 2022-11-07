Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 15:46  [54] Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards
05 декабря 2022 15:32  [61] Роман Любарский: "Благодаря масштабной модернизации первичного звена здравоохранения улучшается качество жизни нижегородцев"
05 декабря 2022 15:10  [87] Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км
05 декабря 2022 15:04  [92] Николай Сатаев: "Работа Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода помогает решать важные социальные задачи"
05 декабря 2022 14:51  [97] Матери погибшего в ходе СВО нижегородца Михаила Раку вручили Орден мужества
05 декабря 2022 14:13  [130] Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за строительства метро
05 декабря 2022 13:34  [99] Экологический квиз для молодежи "Мы – экологи" прошел в Арзамасе
05 декабря 2022 13:12  [168] Медицинский центр появится на улице Дьякова в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 12:40  [132] Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек
05 декабря 2022 12:25  [151] Активисты нижегородской "Волонтерской роты" очистили от снега и мусора более 80 памятников в Нижнем Новгороде
Общество

Роман Любарский: "Благодаря масштабной модернизации первичного звена здравоохранения улучшается качество жизни нижегородцев"

05 декабря 2022 15:32  [61] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы Роман Любарский вместе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Алексеем Антоновым посетили с рабочим визитом Богородский муниципальный округ. 

Первой точкой стал пункт временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Недавно в гостинице вышла из строя некоторая бытовая техника, волонтерский центр "Единой России" оперативно передал новую. 

"Пообщались с жителями, условия размещения у них комфортные, обеспечены всем необходимым. Трудоспособные граждане уже нашли себе работу. Но, безусловно, все ждут, когда смогут вернуться в свои дома", - сказал Роман Любарский.

Как отметил Алексей Антонов, который также является руководителем регионального волонтерского центра "Единой России", все возникающие в ПВР потребности находятся на постоянном контроле, каждый пункт курируют представители партии.       

"Конечно, пункты временного размещения по всей Нижегородской области, когда к нам начали приезжать жители Донбасса, были обеспечены всем необходимым в самые короткие сроки. Но случаются ситуации, когда что-то выходит из строя или нужно докупить дополнительно. Мы следим за такими моментами, собираем потребности. И наш волонтерский центр это закупает, а добровольцы оперативно передают в пункты временного размещения", - сказал Алексей Антонов. 

Дети, которые сегодня живут в этом пункте временного размещения, нарисовали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, рисунки в знак благодарности и для поддержки боевого духа. Все детские послания будут направлены бойцам с очередным гуманитарным грузом. 

Также депутаты в рамках "партийного десанта" ознакомились с ходом ремонтных работ в поликлинике №1 Богородской ЦРБ. Ремонт там был начат в 2019 году и проходит в несколько этапов. Сегодня завершаются работы на 2 и 3 этажах учреждения. 

"Работы сделаны качественно, подрядчик не подводит со сроками. Выглядит все очень достойно. Радуешься, что такие условия в больницах создаются не только в областном центре, это очень важно для жителей. Помимо ремонта были выделены еще средства и на закупку высокотехнологичного оборудования, часть которого уже закуплена, - отметил по итогу осмотра Роман Любарский. – В регионе проходит масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, благодаря которой улучшается качество жизни нижегородцев". 

Он также добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения – важнейшее направление народной программы "Единой России". На эти цели в федеральном бюджете на 2023 год Нижегородской области предусмотрены трансферты в размере почти 2,7 млрд рублей. В частности, в следующем году в регионе планируется построить более 30 фельдшерско-акушерских пунктов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph