Роман Любарский: "Благодаря масштабной модернизации первичного звена здравоохранения улучшается качество жизни нижегородцев" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы Роман Любарский вместе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Алексеем Антоновым посетили с рабочим визитом Богородский муниципальный округ.

Первой точкой стал пункт временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Недавно в гостинице вышла из строя некоторая бытовая техника, волонтерский центр "Единой России" оперативно передал новую.

"Пообщались с жителями, условия размещения у них комфортные, обеспечены всем необходимым. Трудоспособные граждане уже нашли себе работу. Но, безусловно, все ждут, когда смогут вернуться в свои дома", - сказал Роман Любарский.

Как отметил Алексей Антонов, который также является руководителем регионального волонтерского центра "Единой России", все возникающие в ПВР потребности находятся на постоянном контроле, каждый пункт курируют представители партии.

"Конечно, пункты временного размещения по всей Нижегородской области, когда к нам начали приезжать жители Донбасса, были обеспечены всем необходимым в самые короткие сроки. Но случаются ситуации, когда что-то выходит из строя или нужно докупить дополнительно. Мы следим за такими моментами, собираем потребности. И наш волонтерский центр это закупает, а добровольцы оперативно передают в пункты временного размещения", - сказал Алексей Антонов.

Дети, которые сегодня живут в этом пункте временного размещения, нарисовали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, рисунки в знак благодарности и для поддержки боевого духа. Все детские послания будут направлены бойцам с очередным гуманитарным грузом.

Также депутаты в рамках "партийного десанта" ознакомились с ходом ремонтных работ в поликлинике №1 Богородской ЦРБ. Ремонт там был начат в 2019 году и проходит в несколько этапов. Сегодня завершаются работы на 2 и 3 этажах учреждения.

"Работы сделаны качественно, подрядчик не подводит со сроками. Выглядит все очень достойно. Радуешься, что такие условия в больницах создаются не только в областном центре, это очень важно для жителей. Помимо ремонта были выделены еще средства и на закупку высокотехнологичного оборудования, часть которого уже закуплена, - отметил по итогу осмотра Роман Любарский. – В регионе проходит масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, благодаря которой улучшается качество жизни нижегородцев".

Он также добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения – важнейшее направление народной программы "Единой России". На эти цели в федеральном бюджете на 2023 год Нижегородской области предусмотрены трансферты в размере почти 2,7 млрд рублей. В частности, в следующем году в регионе планируется построить более 30 фельдшерско-акушерских пунктов.