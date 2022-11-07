Акция по сбору новогодних подарков для детей, прибывших в Нижегородскую область из Донбасса, стартовала в регионе Общество

С 5 по 25 декабря 2022 года в преддверии Нового года фонд "Купно заедино" проводит в Нижегородской области благотворительную акцию "Новогоднее чудо рядом". Она предполагает сбор новогодних подарков для детей, эвакуированных с территорий Донбасса.

Все желающие могут принести в пункт приема новогодние подарки, которые будут переданы юным гостям нашего города, прибывшим из Донбасса.

Акция проходит в рамках реализации проекта фонда "Купно заедино! Вместе заодно", который стал победителем специального конкурса на предоставление грантов президента РФ в 2022 году.

Напомним, решение о проведении специального конкурса было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На конкурс принимались социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса — людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам граждан, на жизни которых отразились введенные против России санкции.

Пункт приема подарков расположен по адресу: Нижний Новгород ул. Рождественская, 38. Телефон для справок: 434−42−26.