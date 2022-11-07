ГУ МВД по Нижегородской области проведёт прямую линию по вопросам противодействия коррупции Общество

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ГУ МВД по Нижегородской области 9 декабря проведёт прямую линию по вопросам противодействия коррупции. Её анонсировали в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, нижегородцы смогут задать свои вопросы, которые относятся к сфере деятельности ГУ МВД.

Антикоррупционным просвещением населения в рамках горячей телефонной линии будет заниматься начальник Управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД полковник полиции Владимир Григорьевич Лохин.

Задать вопросы представителю областного главка полиции можно с 16:00 до 17:00 по телефону 268-59-01.

Кроме того, 8 декабря прямую телефонную линию проведёт начальник УМВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции Андрей Валентинович Басов. Он отметит на вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел города.

В мероприятии примет участие член Общественного совета при УМВД Наталья Халезова.

Прямая линия состоится с 10:00 до 11:00 по телефону 268-74-84.

Как подчеркнули в полиции, все сообщения о фактах совершения противоправных деяний, полученные от нижегородцев, будут зарегистрированы в установленном законом порядке с последующим проведением по ним проверочных мероприятий.

Напомним, интернет-приёмную адвоката создали при ГУ МВД Нижегородской области.