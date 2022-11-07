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Общество

Конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году объявлен в Нижнем Новгороде

06 декабря 2022 10:25  [103] Общество

Традиционный конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий к Новому году объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской администрации.

В нём могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Согласно информации, конкурс пройдёт в два этапа. До 20 декабря будет проходить районный этап, в котором победителей определит конкурсная комиссия после объезда предприятий.

В рамках второго этапа - общегородского, с 21 по 31 декабря на сайте администрации Нижнего Новгорода пройдёт голосование среди жителей за лучшее праздничное оформление. Параллельно конкурсная комиссия определит лучших в каждой номинации.

Торговые центры, ТРК, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома и предприятия розничной торговли участвуют в номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли".

В номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания" принимаются заявки от двух категорий: предприятий с количеством более 100 и менее 100 посадочных мест.

На победу в номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению" могут претендовать несколько категорий: предприятия бытового обслуживания, предприятия сферы гостиничных услуг и предприятия сферы услуг.

Все остальные компании могут поучаствовать в номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия Нижнего Новгорода".

Предприятие, набравшее наибольшее количество народных голосов на сайте администрации, станет победителем в номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия Нижнего Новгорода по результатам опроса среди жителей города".

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории. Возможно использование витринного оформления с размещением новогодних поздравлений с использованием световых гирлянд, декоративных шаров, фигур Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и т.д.

Оформление прилегающей территории может включать световое оформление деревьев, различными светящимися украшениями, установку тематических малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объёмных фигур, установку искусственных или натуральных елей.

Более подробные требования к участникам и правила оформления заявок размещены на сайте горадминистрации.

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Теги:
Конкурсы Праздники Предприниматели
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