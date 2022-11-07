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Культура и отдых

Детская школа искусств открылась в поселке Выездное

06 декабря 2022 11:06  [85] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Детская школа искусств после капремонта по нацпроекту "Культура" открылась в поселке Выездное Арзамасского городского округа. 

ДШИ в Выездном стала одной из десяти детских школ искусств в регионе, в которых в этом году был проведен капитальный ремонт благодаря нацпроекту.

"В рамках поездок в районы обязательно стараюсь каждый раз посещать школы искусств. Знаю, как они важны для жителей. Здорово, что в Выездном удалось не только отремонтировать школу, но и закупить музыкальные инструменты. Все это в полной мере соответствует цели национальных проектов, которую определил президент России Владимир Путин. Каждое мероприятие должно улучшать жизнь людей, давать им новые возможности. Желаю педагогам и учащимся новых творческих успехов!", - сказал губернатор Глеб Никитин. 

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, общая сумма, выделенная на ремонт здания, превысила 11,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета поступило 3,4 млн рублей, из областного – 6,4 млн рублей, еще почти 1,6 млн рублей было направлено из местного бюджета.

Подрядная организация заменила кровлю, систему отопления, также в здании установлены новые оконные блоки. В самом здании проведен косметический ремонт.

В детской школе искусств учат хореографии, игре на музыкальных инструментах, а также вокалу. В Выездном занимаются жители не только поселка, но и десятка других сел Арзамасского района.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.

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Теги:
Арзамасский район Дом Культуры
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