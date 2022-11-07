Нижегородские меценаты собрали более 1 млн рублей на софинансирование проекта "Мост дружбы" Общество

Фото: НРО "Союза пенсионеров России"

Нижегородские меценаты собрали более 1 млн рублей на софинансирование проекта "Мост дружбы" НРО "Союза пенсионеров России", который выиграл спецконкурс Фонда президентских грантов.

Для получения гранта было необходимо софинансирование. Более 1 млн рублей привлеченных средств помогли собрать председатель правления Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Антипов и руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин.

На средства нижегородских меценатов были закуплены лекарственные средства, монометры и тонометры, специальное оборудование для проведения онлайн-консультаций в рамках проекта "Мост дружбы".

Как отметил Александр Кулигин, "когда еще только началась спецоперация, я уже принял для себя решение, что не останусь в стороне". "На Донбассе был уже пять раз, отвозил гуманитарные грузы, закупленные, как на личные средства, так и на собранные неравнодушными нижегородцами, НРО "Союза пенсионеров России" и региональным отделением партии "Единая Россия". Я считаю, что нужно помогать тем, кому сейчас это действительно необходимо, и кто нуждается в нашей общей поддержке", - добавил руководитель проекта "Мост дружбы".

Напомним, что НРО "Союз пенсионеров России" закупило в рамках проекта "Мост дружбы" более 700 "Аптечек 60+", глюкометры, тонометры и средства реабилитации для пенсионеров Харцызска и Иловайска Донецкой Народной республики. Гуманитарная помощь будет передана территориальному центру соцобслуживания Харцызска.

Нижегородский проект "Мост дружбы" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Ранее Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.