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Экономика

Комитет по предпринимательству Думы Дзержинска поддержал изменения в Правила работы объектов мелкорозничной торговли

06 декабря 2022 16:45  [84] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На очередном заседании комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Думы Дзержинска под председательством Сергея Елизарова депутаты рассмотрели повестку из четырех вопросов.

Депутаты комитета одобрили проект решения о внесении изменений в Правила работы объектов мелкорозничной торговли в Дзержинске. 

Документ предлагает увеличить срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов с пяти до семи лет, и, соответственно, заключать договоры с предпринимателями на срок действия схемы. При продлении договоров на размещение киосков, павильонов, летних кафе необходимо предоставлять эскизный проект, согласованный с главным архитектором. Как отметила докладчик по теме директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства Наталья Туранова, такое требование позволит обеспечить соответствие торговых объектов архитектурному облику города.

Сергей Елизаров посоветовал администрации проследить, чтобы процедура согласования не вылилось в бюрократические проволочки для предпринимателей. Проект решения будет рассмотрен на декабрьском заседании Гордумы. 

Также депутаты поддержали проект бюджета на очередной финансовый год и обсудили выполнение национальных проектов в Дзержинске.

Администрация отчиталась за пять нацпроектов, которые курировались исполнительной властью. Общее исполнение нацпроектов на конец ноября, доложила депутатам директор департамента развития и инвестиций Наталья Китаева, составляет 74 процента. Депутаты попросили пояснить перспективы завершения  работ по расселению граждан из ветхого фонда по нацпроекту "Жилье и городская среда", которые еще продолжаются и снижают общий процент исполнения.

Председатель КУМИ администрации города Михаил Рабин пояснил, что работы будут завершены до 31 декабря текущего года.

Депутат Сергей Гаврюшкин предложил по возможности расширить информирование жителей о нацпроектах, их ходе и исполнении. По его мнению, только официального сайта администрации недостаточно. 

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Теги:
Дзержинск Торговля
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