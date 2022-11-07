Комитет по предпринимательству Думы Дзержинска поддержал изменения в Правила работы объектов мелкорозничной торговли Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На очередном заседании комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Думы Дзержинска под председательством Сергея Елизарова депутаты рассмотрели повестку из четырех вопросов.

Депутаты комитета одобрили проект решения о внесении изменений в Правила работы объектов мелкорозничной торговли в Дзержинске.

Документ предлагает увеличить срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов с пяти до семи лет, и, соответственно, заключать договоры с предпринимателями на срок действия схемы. При продлении договоров на размещение киосков, павильонов, летних кафе необходимо предоставлять эскизный проект, согласованный с главным архитектором. Как отметила докладчик по теме директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства Наталья Туранова, такое требование позволит обеспечить соответствие торговых объектов архитектурному облику города.

Сергей Елизаров посоветовал администрации проследить, чтобы процедура согласования не вылилось в бюрократические проволочки для предпринимателей. Проект решения будет рассмотрен на декабрьском заседании Гордумы.

Также депутаты поддержали проект бюджета на очередной финансовый год и обсудили выполнение национальных проектов в Дзержинске.

Администрация отчиталась за пять нацпроектов, которые курировались исполнительной властью. Общее исполнение нацпроектов на конец ноября, доложила депутатам директор департамента развития и инвестиций Наталья Китаева, составляет 74 процента. Депутаты попросили пояснить перспективы завершения работ по расселению граждан из ветхого фонда по нацпроекту "Жилье и городская среда", которые еще продолжаются и снижают общий процент исполнения.

Председатель КУМИ администрации города Михаил Рабин пояснил, что работы будут завершены до 31 декабря текущего года.

Депутат Сергей Гаврюшкин предложил по возможности расширить информирование жителей о нацпроектах, их ходе и исполнении. По его мнению, только официального сайта администрации недостаточно.