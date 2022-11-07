Евгений Люлин: "В День Героев Отечества мы чтим память обо всех защитниках нашей страны" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Уважаемые нижегородцы!

9-го декабря, в День Героев Отечества, мы отдаём дань уважения мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения, процветания и благополучия наших соотечественников.

Мы чтим память обо всех защитниках нашей страны – героях ополчения Минина и Пожарского, войны 1812-го года, участников сражений Первой мировой войны, героев Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед подвигами бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, отстаивают право жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины самостоятельно и свободно определять свою судьбу.

Героями являются и те, кто самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений в науке и на производстве в интересах развития России.

Каждый герой оставляет яркий след в истории Отечества, своим примером доказывая, что стойкость, воля, профессионализм и искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой!", - сказал Евгений Люлин.