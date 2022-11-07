ВТБ: с начала года российские банки выдали по ипотеке более 4 трлн рублей Бизнес

По оценке ВТБ, в ноябре продажи жилищных кредитов российских банков составили не менее 460 млрд рублей, что выше результата октября. ВТБ увеличил выдачи почти на 10%. По итогам 11 месяцев рынок преодолел отметку в 4,1 трлн рублей ипотечных продаж, тогда как в прошлом году - более 5 трлн.

ВТБ в ноябре оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок - более 834 млрд рублей. Средний чек достиг почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября.

Наиболее существенный прирост продаж за последний месяц наблюдался в рамках госпрограмм. В ВТБ выдачи кредитов на льготных условиях выросли на 17%, приблизившись к 37 млрд рублей. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах вновь стала расти: по итогам ноября она составила 31%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с октябрем.

Основная активность заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, концентрировалась в рамках программы "Ипотека с господдержкой-2020". За ноябрь ею воспользовались более 3,7 тысячи клиентов ВТБ, оформивших кредиты на 22,8 млрд рублей. Это на 14% выше результата октября. "Семейную ипотеку" в банке получили 1,8 тысяч заёмщиков. Общий объем сделок по программе составил 10,7 млрд рублей, что на 5% превысило уровень октября.

Несмотря на рост доли новостроек в продажах, основной спрос клиентов по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья, где ВТБ сейчас проводит 6 из 10 сделок.

"В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. В то же время ВТБ удалось нарастить свои показатели почти на 10%. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени. Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время "первичка" стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках "семейной ипотеки" ВТБ предлагает от 5,7%. IT-ипотека в банке доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.