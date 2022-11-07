В гуманитарной миссии на Донбассе и освобожденных территориях приняли участие более 1,2 тысячи активистов МГЕР и "Волонтерской Роты" Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Участию активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" в гуманитарной миссии партии, а также вопросам, которые сегодня волнуют волонтеров, была посвящена встреча председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. Ее приурочили ко Дню добровольца.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтерскую работу на Донбассе и освобожденных территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста "Молодой Гвардии Единой России" участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.

Более 2 тысяч волонтеров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом "Женское движение "Единой России" организовали обучение медсестер и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

"Каждый молодогвардеец себя спрашивает - достоин ли он тех ребят, которые тогда были в "Молодой Гвардии", которая боролась с фашизмом. Мне кажется это главный лейтмотив нашей организации. Есть ребята, которые уже вступили в нашу организацию в новых регионах, у нас открыты штабы в Запорожье, Донецке, Луганске. Наша задача - включить их в нашу молодежную сеть", - рассказал Антон Демидов.

Дмитрий Медведев отметил, что название "Молодой Гвардии Единой России" созвучно названию антифашистской молодежной организации "Молодая гвардия".

"Когда образовалась та организация, кто бы мог подумать, что ее название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются. А не только событиям Великой Отечественной войны. И враг у нас отчасти прежний. Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, близкими нам людьми", - сказал председатель "Единой России".

Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

"Люди моего поколения читали книгу, посвященную молодогвардейцам. Потом все растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приемников, телеэкранов. Сегодняшние события помогли снять налет, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев. И вы к этому причастны. Вы называете ребят достойными продолжателями их подвига - вне всякого сомнения это так", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь секретарь Генсовета "Единой России" сообщил, что именно нынешние молодогвардейцы вышли с инициативой вернуть в школьную программу изучение романа "Молодая гвардия". "Такое решение Минпросвещения уже принято", - сказал Андрей Турчак.

Активисты МГЕР представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

"Секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин - исполняющий обязанности главы Республики. Мы с ним обсуждали эту тему, и обязательно запланируем открытие в Мариуполе такого молодежного центра, который "Молодая Гвардия" могла бы патронировать. С учетом того, что это единственная организация, которая первой пришла в Мариуполь. И все волонтерские центры, которые на территории города открыты - и на левом, и на правом берегу - открывались руками молодых людей, которые сегодня участвуют в нашей встрече", - подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе - "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель".

"После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них программы, конечно, распространяются. Надо будет обсудить с коллегами из Правительства, Госдумы, Совета Федерации, что подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть еще более привлекательными. Может, суммы подъемного пособия должны быть больше, льготы, исчисление трудового стажа - все, что привлекает людей и позволяет им принять ответственное решение поехать трудиться в эти регионы", - отметил он.

Еще одно предложение - о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период - будет проработано с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу "Единой России". В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтерам.

Руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии Алексей Антонов отметил, что нашу работу сегодня уже сложно представить без поддержки добровольцев.

"Они всегда в первых рядах – на субботниках, различных акциях и мероприятиях. А главное, всегда на "передовой" – будь то помощь врачам и жителям во время пандемии коронавируса или поддержка эвакуированных жителей и участие в гуманитарной миссии на Донбассе. Наши волонтеры помогали в Мариуполе, работают в пунктах временного размещения, а сейчас еще и на связи с семьями мобилизованных. И это те люди, которые откликаются по зову сердца, потому что не могут оказаться в стороне, когда кому-то нужна поддержка. За последние годы к нашему волонтерскому центру присоединилось порядка двух тысяч добровольцев. Это люди всех возрастов и профессий – это наши депутаты и молодогвардейцы, это предприниматели, студенты, серебряные волонтеры. Наша благодарность им не имеет границ, и я уверен, что каждый из них от чистого сердца и с высокой самоотдачей готов и дальше участвовать в жизни региона", - сказал Алексей Антонов.

Напомним, с конца февраля активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" оказывают помощь жителям Донбасса в пунктах временного размещения. С 30 марта на Донбассе работают отряды добровольцев. На данный момент волонтерские лагеря развернуты в Мариуполе, Мелитополе Запорожской области и Краснодоне. Всего через волонтерство на Донбассе и в освобожденных территориях прошли более 1200 активистов МГЕР и "Волонтерской Роты", более 150 волонтеров находятся там постоянно.