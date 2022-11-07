В школах Большемурашкинского округа установили "Парты Героя" землякам, прославившим малую родину воинскими и трудовыми подвигами Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В четырех школах Большемурашкинского муниципального округа установили "Парты Героя", посвященные землякам, прославившим малую родину воинскими и трудовыми подвигами.

В торжественных мероприятиях в школах принял участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков, который оказал поддержку в установке памятных парт в рамках патриотической акции "Единой России".

В Большемурашкинской средней школе парту посвятили Александру Баженову. В 1995 году он участвовал в боевых операциях в Чеченской Республике, проявил мужество и героизм. 10 июля 1995 года при выполнении боевой задачи в районе станицы Ассиновская рядовой Александр Баженов погиб. Похоронен на родине - в селе Вершинино Большемурашкинского района.

В средней школе поселка Советский "Парта Героя" посвящена Заслуженному учителю школы РСФСР Анастасии Сергеевне Белоусовой. Ее педагогический стаж насчитывает 52 года, ушла на заслуженный отдых, когда ей было 76 лет. Она с гордостью говорила: "Я сельский учитель!".

В Кишкинской школе "Парта Героя" установлена в честь фронтовика Алексея Ивановича Бугрова. Он прошел всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня, совершил сто двадцать боевых танко-выходов. В одном из боев его тяжело контузило. Горел в танке, семнадцать дней он был без сознания, но выжил, благодаря своему сильному характеру. Имеет множество наград. После войны работал на разных должностях, в том числе председателем колхоза. За работу в мирное время он также получил много наград.

В Холязинской школе парту посвятили Петру Михайловичу Соколову. В 1955 году в числе "тридцатитысячников" он был отправлен в Горьковскую область для работы по укреплению колхозов. Был избран председателем колхоза имени В. И. Ленина Большемурашкинского района, которым бессменно руководил до выхода на заслуженный отдых в 1988 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году за достигнутые успехи ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

"У нас есть уникальная возможность познакомиться с жизнью наших земляков-героев, с их военными и трудовыми подвигами. Благодаря таким как они, мы с вами живем в нашей стране. Проект "Парта Героя" создан для того, чтобы знали и помнили наших героев. Живите честно, учитесь, трудитесь, помните и будьте достойны", - сказал Владимир Паков.

Благодаря инициативе и поддержке Владимира Пакова "Парты Героя" установлены во всех школах Кстовского, Бутурлинского и Дальнеконстантиновского районов.

Напомним, в Нижегородской области реализуется всероссийская акция "Парта Героя" партии "Единая Россия". На партах размещена информация о Героях и QR-код, с помощью которого можно попасть на официальный портал проекта.

В рамках проекта партии "Единая Россия" в школах региона установлено более 160 парт, посвященных Героям страны.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".