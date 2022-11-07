Нижегородцам стала доступна возможность оформить льготную ипотеку через портал "Госуслуги" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам стала доступна возможность оформить льготную ипотеку через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, программа региональной льготной ипотеки была принята в Нижегородской области в октябре. В этом году на ее финансирование выделено более 30 млн рублей.

Теперь нижегородцы могут заявление на возмещение части процентной ставки по ипотеке на региональном портале "Госуслуги" .

Как отметил замгубернатора Егор Поляков, правительства региона продолжает переводить социально значимые услуги в удобный цифровой формат.

Для получения льготы необходима копия кредитного договора с приложением графика платежей, справка с места работы, документ о принадлежности к льготной категории и копия документа о приобретении или строительстве жилья.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей.