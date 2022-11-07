Фото:
Нижегородцам стала доступна возможность оформить льготную ипотеку через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, программа региональной льготной ипотеки была принята в Нижегородской области в октябре. В этом году на ее финансирование выделено более 30 млн рублей.
Теперь нижегородцы могут заявление на возмещение части процентной ставки по ипотеке на региональном портале "Госуслуги".
Как отметил замгубернатора Егор Поляков, правительства региона продолжает переводить социально значимые услуги в удобный цифровой формат.
Для получения льготы необходима копия кредитного договора с приложением графика платежей, справка с места работы, документ о принадлежности к льготной категории и копия документа о приобретении или строительстве жилья.
Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+