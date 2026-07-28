Хулиганы устроили «пенную вечеринку» в нижегородском фонтане

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Неизвестные залили пеной фонтан на площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях, назвав это «пенной вечеринкой».
Представители городской администрации сказали, что для устранения последствий обслуживающая организация добавила в фонтан пеногаситель.
Также там добавили, что содержащиеся в пене вещества способны нарушить работу насосов, фильтров и форсунок. В отдельных случаях это может привести к выходу оборудования из строя.
Напомним, что 12 июля в фонтан Автозаводского парка выпустили 100 кг живой рыбы.
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