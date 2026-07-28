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Хулиганы устроили «пенную вечеринку» в нижегородском фонтане

28 июля 2026 10:37 Общество
Хулиганы устроили «пенную вечеринку» в нижегородском фонтане

Фото: "Нижний №1"/ MAX

Неизвестные залили пеной фонтан на площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях, назвав это «пенной вечеринкой».

Представители городской администрации сказали, что для устранения последствий обслуживающая организация добавила в фонтан пеногаситель.

Также там добавили, что содержащиеся в пене вещества способны нарушить работу насосов, фильтров и форсунок. В отдельных случаях это может привести к выходу оборудования из строя.

Напомним, что 12 июля в фонтан Автозаводского парка выпустили 100 кг живой рыбы.

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Теги:
Сормовский район Фонтан Хулиганство
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