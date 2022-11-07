Проживающие в Нижнем Новгороде переселенцы с Донбасса получили лекарства от фонда "Купно заедино" Общество

Фото: “Купно заедино”

Проживающие в Нижнем Новгороде переселенцы с Донбасса получили большую партию лекарств от фонда "Купно заедино".

Как сообщили в благотворительной организации, всего помощь получили порядка 50 человек, находящихся в пунктах временного размещения в Сормове.

"С февраля 2022 года фонд ведет работу по адресным обращениям. Мы обеспечиваем переселенцев лекарственными препаратами, средствами личной гигиены, закупаем одежду и обувь. Мы всегда на связи и стараемся оказывать комплексную поддержку", - отметил руководитель фонда Евгений Костин.

Благотворительный фонд Нижегородской области "Купно заедино" поддерживает культурные, образовательные и инфраструктурные проекты; оказывает финансовую и организационную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Председателем попечительского совета благотворительного фонда является губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее акция по сбору новогодних подарков для детей, прибывших в Нижегородскую область из Донбасса, стартовала в регионе.