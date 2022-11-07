Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
08 декабря 2022 15:02  [71] ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей
08 декабря 2022 14:07  [100] "Открытие Авто": сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябре
08 декабря 2022 13:54  [117] Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в 2023 году
08 декабря 2022 12:17  [104] ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода
08 декабря 2022 11:07  [158] Скорость мобильного интернета в жилых комплексах Нижнего Новгорода выросла благодаря запуску новых базовых станций МегаФон
07 декабря 2022 18:32  [344] Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области
07 декабря 2022 17:10  [175] ВТБ поможет рассчитать положенные соцвыплаты онлайн
07 декабря 2022 16:02  [177] ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%
07 декабря 2022 14:58  [169] ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
07 декабря 2022 14:10  [182] Клиент банка "Открытие" выиграла престижный международный конкурс проектов женщин-предпринимателей
Бизнес

ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей

08 декабря 2022 15:02  [71] Бизнес

За январь-ноябрь этого года ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ около 3 млрд рублей. Банк оказывает поддержку семьям в рамках стратегической инициативы "Семейный капитал".

Семьям с детьми

С начала года ВТБ направил почти 300 млн рублей на поддержку семей с детьми. В том числе банк дополнительно перечислил более 220 млн рублей семьям, получившим на карту ВТБ федеральные детские выплаты, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет. Кроме того, благодаря поддержке банка только за этот год 1,2 тыс. многодетных семей сэкономили на ипотечных платежах около 50 млн рублей.

Также ВТБ за свой счет оформлял страховки для детей и их родителей. Более 50 тыс. детей получили от банка финансовую защиту на случай критических заболеваний либо от травм на время летнего отдыха по госпрограмме. Тех, кто впервые получил детские пособия на карту банка, ВТБ бесплатно застраховал от действий мошенников – на эти цели банк направил 30 млн рублей из собственных средств. Осенью при покупке туров в рамках госпрограммы туристического кешбэка ВТБ за свой счет оформлял страховку от несчастных случаев для всей семьи на время путешествия.

Старшему поколению

Клиентам, получающим пенсионные выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей. С начала года выплаты дополнительного процента составили 1,7 млрд рублей. Банк также поддержал клиентов старшего поколения, которые перевели зачисление пенсии на карту ВТБ, единовременными выплатами почти на 900 млн рублей. Также ВТБ за свой счет оформил страховки карт пенсионеров от мошенников.

Общий объем помощи старшему поколению за год - около 2,6 млрд рублей.

Семейный капитал

"Сегодня ВТБ – активный участник системы социальной поддержки. Мы создаем сервисы и обеспечиваем инфраструктуру для бесперебойного и надежного доступа к государственным услугам для наших клиентов. Через онлайн-сервисы банка можно зарегистрироваться на Госуслугах, оформить налоговый вычет и получение пенсии, подать заявление на распоряжение материнским капиталом и узнать о положенных выплатах. При этом с 2021 года мы развиваем собственные программы помощи клиентам, и с учетом процентов по счету для пенсионеров суммарно уже направили на эту инициативу почти 5 млрд рублей. В следующем году семейный капитал останется одним из основных стратегических приоритетов ВТБ", – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph