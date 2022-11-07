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Общество

Олег Лавричев принял участие в первом выездном заседании Общественного совета при СУСК РФ по Нижегородской области

08 декабря 2022 15:12  [73] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в первом выездном заседании Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области, состоявшегося на площадке завода "Русполимет" в Кулебаках.

Перед началом заседания председатель Совета директоров предприятия, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель координационного совета отделений РССП в ПФО Виктор Клочай провел для членов совета экскурсию по заводу, рассказав о работе металлургического, кузнечно-прессового, кольцепрокатного, титанового производств и об особенностях порошковой металлургии.

Повестка дня заседания Общественного совета включала вопросы защиты прав предпринимателей и участия предпринимательского сообщества в оказании помощи мобилизованным гражданам и членам их семей.

В своем приветственном слове к участникам заседания руководитель СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин поблагодарил Виктора Клочая за содействие в организации выездного заседания и экскурсию по заводу. Коллеги поддержали предложение главы СУ СК РФ по Нижегородской области проводить совет на разных площадках, которыми в 2023 году могут стать Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина, компания "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и завод "Красное Сормово".

Председатель Общественного совета, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов поздравил Айрата Ахметшина с трехлетием с момента назначения в регион, отметив, что за прошедший период времени многое сделано коллективом СУ СК РФ по Нижегородской области во имя защиты интересов государства, прав граждан и юридических лиц.

По первому вопросу повестки дня доложил руководитель второго контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Тагиров.

"В рамках соглашения, заключенного СК с Уполномоченным по защите прав предпринимателей по Нижегородской области, заместителем председателя Общественного совета Павлом Солодким, с марта 2020 года на регулярной основе ведется прием граждан и рассматриваются обращения по вопросам предпринимательской деятельности. На федеральном уровне действует платформа забизнес.рф для подачи обращений в случае имеющих место фактов давления на бизнес. Нарушения в предпринимательской среде касаются ведения незаконной предпринимательской деятельности, организации игорного бизнеса, уклонения от уплаты налогов, коммерческого подкупа, невыплаты зарплат", - рассказал докладчик.

Айрат Ахметшин констатировал: "Наша задача в первую очередь защищать права и законные интересы граждан, бюджетные интересы государства, не допуская при этом нарушения прав и интересов предпринимателей, давления на них со стороны правоохранительных органов".

Также на совете обсудили вопрос помощи участникам СВО и членам их семей, по которому выступил Павел Солодкий. Олег Лавричев, в свою очередь, поблагодарил представителей предприятий, участвующих в гуманитарной миссии на Донбассе и помогающих военнослужащим.

"Мобилизованные сначала едут на подготовку, боевое слаживание, а потом выдвигаются на позиции, которые занимают на территории проведения СВО. Учитывая то, что сегодня погода создает еще более сложные условия для того, чтобы жить и воевать эффективно, наша помощь, безусловно, требуется. Мы на это направляем усилия и общественных институтов, и фондов, и это имеет эффект. Спасибо, что Павел Михайлович как председатель регионального объединения «Деловой России» эту работу ответственно организует, и мы ему будем помогать и в дальнейшем", - сказал спикер городской Думы.

Участники заседания сошлись во мнении, что оказание помощи должно быть системным и централизованным. В частности, с этой целью в регионе создан Координационный штаб на базе Дома народного единства.

Айрат Ахметшин добавил, что СК РФ ведет активную работу по защите прав военнослужащих и мирных граждан Донбасса.

В ходе заседания члены совета поддержали инициативу председателя Фонда ветеранов боевых действий "Ратник" Михаила Тараканова об увековечении памяти героев СВО. Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал о совместной работе МИДа и генштаба минобороны РФ по организации обмена пленными, розыску военных преступников, пересекающих границу, и о рассмотрении обращений родственников мобилизованных.

В заключение мероприятия Айрат Ахметшин вручил Благодарность Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина директору филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарию Зеленому, отметив работу коллектива телерадиокомпании. Все члены совета получили в подарок издание о работе регионального следственного управления, посвященное 10-летию Следственного комитета России.

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Теги:
Олег Лавричев Следственное управление
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