Нацпроекты — людям
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
08 декабря 2022 17:04  [61] Нижегородцы смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08 декабря 2022 16:30  [83] Банк "Открытие": лишь 15% жителей ПФО планируют завести счет или карту в юанях
08 декабря 2022 15:02  [104] ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей
08 декабря 2022 14:07  [113] "Открытие Авто": сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябре
08 декабря 2022 13:54  [131] Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в 2023 году
08 декабря 2022 12:17  [118] ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода
08 декабря 2022 11:07  [176] Скорость мобильного интернета в жилых комплексах Нижнего Новгорода выросла благодаря запуску новых базовых станций МегаФон
07 декабря 2022 18:32  [347] Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области
07 декабря 2022 17:10  [179] ВТБ поможет рассчитать положенные соцвыплаты онлайн
07 декабря 2022 16:02  [181] ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%
Бизнес

Нижегородцы смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис

08 декабря 2022 17:04  [61] Бизнес

ВТБ упростил процесс регистрации новых клиентов. Теперь открыть счет и получить доступ к продуктам и услугам банка можно без посещения отделения. Менеджер приедет в любое удобное для пользователя место и время и проведет процедуру цифрового подключения к сервисам ВТБ.

Стать клиентом ВТБ без визита в офис теперь можно благодаря технологии цифрового подписания документов и переходу на новую фронтальную систему обслуживания ВТБ Pro. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу. Сервис универсален для всех рабочих мест сотрудников, поэтому потенциальные клиенты могут назначать встречи в любом удобном для них месте. Новый функционал реализован во всех регионах присутствия банка ВТБ.

"Мы стремимся обеспечить полную доступность всех продуктов и сервисов, независимо от канала обслуживания – будь это визит в отделение, звонок в контакт-центр, использование ВТБ Онлайн, встреча с выездным сотрудником или обслуживание в банкомате. Единое и бесшовное цифровое пространство стало еще одним результатом создания универсального клиентского опыта. Теперь не обязательно приезжать в офисы, чтобы открыть счет и получить доступ к ВТБ Онлайн, все это можно сделать удаленно, во время встречи с мобильным менеджером. Благодаря этому мы максимизируем комфорт обслуживания, снижаем нагрузку на офисы, а также увеличиваем число продаж", – подчеркнул член правления ВТБ Юрий Андресов.

Сегодня онлайн оформляется почти половина розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 11 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 78% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превысила 50%. Кроме того, каждый второй пользователь ВТБ Онлайн удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph