Нижегородцы смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис Бизнес

ВТБ упростил процесс регистрации новых клиентов. Теперь открыть счет и получить доступ к продуктам и услугам банка можно без посещения отделения. Менеджер приедет в любое удобное для пользователя место и время и проведет процедуру цифрового подключения к сервисам ВТБ.

Стать клиентом ВТБ без визита в офис теперь можно благодаря технологии цифрового подписания документов и переходу на новую фронтальную систему обслуживания ВТБ Pro. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу. Сервис универсален для всех рабочих мест сотрудников, поэтому потенциальные клиенты могут назначать встречи в любом удобном для них месте. Новый функционал реализован во всех регионах присутствия банка ВТБ.

"Мы стремимся обеспечить полную доступность всех продуктов и сервисов, независимо от канала обслуживания – будь это визит в отделение, звонок в контакт-центр, использование ВТБ Онлайн, встреча с выездным сотрудником или обслуживание в банкомате. Единое и бесшовное цифровое пространство стало еще одним результатом создания универсального клиентского опыта. Теперь не обязательно приезжать в офисы, чтобы открыть счет и получить доступ к ВТБ Онлайн, все это можно сделать удаленно, во время встречи с мобильным менеджером. Благодаря этому мы максимизируем комфорт обслуживания, снижаем нагрузку на офисы, а также увеличиваем число продаж", – подчеркнул член правления ВТБ Юрий Андресов.

Сегодня онлайн оформляется почти половина розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 11 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 78% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превысила 50%. Кроме того, каждый второй пользователь ВТБ Онлайн удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.