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Бизнес

Банк "Открытие": лишь 15% жителей ПФО планируют завести счет или карту в юанях

08 декабря 2022 16:30  [79] Бизнес

У 30% жителей округа ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года, 20% стали больше доверять рублю, а 9% - начали лучше относиться к валютам "дружественных" стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро — покажет время. Таковы результаты опроса* об изменении отношения россиян к валютам, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".

При этом, 65% жителей ПФО, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту, еще 20% заявили, что стали больше доверять рублю. У 15% вера в рубль уменьшилась.

Треть респондентов стали хуже относиться в 2022 году к доллару и евро (20% скорее хуже, 10% точно хуже). У 65% отношение к главным мировым валютам не поменялось. Улучшили свое отношение к доллару и евро лишь 5% (скорее улучшили 4%, точно улучшили 1%).

Лишь 9% заявили об улучшении из-за событий 2022 года отношения к валютам "дружественных" стран — юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ (у 6% оно скорее улучшилось, у 3% точно улучшилось). У 5% отношение к этим валютам ухудшилось. При этом 87% не изменили своего отношения к основным азиатским валютам и турецкой лире.

У 15%  появились планы завести счет или карту в юанях. При этом 80% не имели счета или карты в юанях и не планируют заводить. 68% не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро, 11% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 10% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. Еще 10% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. При этом, 1% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завел их в 2022 году.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 2-7 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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